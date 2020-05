Nintendo vend davantage de jeux en raison de la crise du corona

Els Bellens

Les jeux vidéo aident beaucoup de gens à supporter le confinement, comme il ressort des chiffres publiés par la firme japonaise Nintendo. En cette époque incertaine, c'est surtout Animal Crossing: New Horizons qui a la cote, un jeu pour la console Switch, où le joueur se trouve sur une île tropicale, entouré d'un tas de gentils animaux et passant ses journées à planter des variétés de fleurs et à pêcher.