Le fabricant de jeux vidéo japonais Nintendo fera le 1er octobre son entrée dans l'index Nikkei, le principal index des actions à la bourse de Tokyo. Outre Nintendo, deux autres grands groupes technologiques - Keyence et Murata - se retrouveront également dans le Nikkei.

Les trois nouveaux venus sont liés à une récente réforme des paramètres de l'index boursier. Les méthodes de calcul déterminent à présent que chaque action qui fera son entrée dans l'index, ne pourra représenter plus d'1 pour cent du poids total de l'index, afin de ne pas déstabiliser ce dernier.

Qu'un groupe mondialement connu comme Nintendo ne se trouvait pas dans Nikkei, constituait une anomalie qui devait être rectifiée, selon divers experts boursiers japonais.

En reprenant Nintendo, Keyence et Murata dans le Nikkei 225, l'index reflètera davantage l'économie nippone, selon Tomoichiro Kubota, un analyste de marché, qui s'est confié à l'agence de presse Bloomberg.

Les trois nouvelles actions prendront la place de Nisshinbo Holdings (équipements et produits pour divers secteurs industriels), Toyo Seikan (emballages en plastique) et Sky Perfect JSAT (services de communication et audiovisuels par satellites).

