Nintendo s'attend à écouler moins de consoles de jeu Switch au cours de son exercice en cours qui se clôturera fin mars. Cela est entre autres dû au fait que la firme japonaise est aux prises avec des problèmes de production de sa console bien connue suite à ces carences de composants tels les puces.

Les prévisions de vente de la Switch ont donc été revues à la baisse de 10 pour cent à 19 millions d'unités. Au cours du trimestre écoulé, l'entreprise a également vendu moins de consoles Switch qu'il y a un an, en partie en raison de la pénurie de puces. L'entreprise déclare cependant que la production de la console de jeu s'est améliorée depuis septembre, et qu'elle va pouvoir maximiser ses livraisons durant la période des fêtes de fin d'année. Dans le cadre d'explications des résultats de l'entreprise, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait savoir que la demande pour la console 'reste forte'.

La firme établie à Kyoto a enregistré durant le trimestre écoulé une hausse de son bénéfice d'exploitation à 118,7 milliards de yens (809 millions d'euros), contre 100,2 milliards de yens durant le même période il y a un an. Ce résultat est même un peu supérieur à ce que les analystes attendaient. Les prévisions pour le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice demeurent inchangées à 500 milliards de yens.

Nintendo a relevé ses prévisions de bénéfice net pour le présent exercice à 400 milliards de yens (2,7 milliards d'euros), citant la faiblesse du yen et les solides ventes de logiciels comme principales raisons. Le yen japonais est coté au niveau le plus bas par rapport au dollar américain depuis plus de trente ans. Cette situation avantage Nintendo dans la mesure où l'entreprise tire quatre cinquièmes de son chiffre d'affaires en dehors du Japon. La dépréciation du yen rend en effet les produits de l'entreprise plus abordables à l'étranger.

Les prévisions de vente de la Switch ont donc été revues à la baisse de 10 pour cent à 19 millions d'unités. Au cours du trimestre écoulé, l'entreprise a également vendu moins de consoles Switch qu'il y a un an, en partie en raison de la pénurie de puces. L'entreprise déclare cependant que la production de la console de jeu s'est améliorée depuis septembre, et qu'elle va pouvoir maximiser ses livraisons durant la période des fêtes de fin d'année. Dans le cadre d'explications des résultats de l'entreprise, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait savoir que la demande pour la console 'reste forte'.La firme établie à Kyoto a enregistré durant le trimestre écoulé une hausse de son bénéfice d'exploitation à 118,7 milliards de yens (809 millions d'euros), contre 100,2 milliards de yens durant le même période il y a un an. Ce résultat est même un peu supérieur à ce que les analystes attendaient. Les prévisions pour le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice demeurent inchangées à 500 milliards de yens.Nintendo a relevé ses prévisions de bénéfice net pour le présent exercice à 400 milliards de yens (2,7 milliards d'euros), citant la faiblesse du yen et les solides ventes de logiciels comme principales raisons. Le yen japonais est coté au niveau le plus bas par rapport au dollar américain depuis plus de trente ans. Cette situation avantage Nintendo dans la mesure où l'entreprise tire quatre cinquièmes de son chiffre d'affaires en dehors du Japon. La dépréciation du yen rend en effet les produits de l'entreprise plus abordables à l'étranger.