Nintendo a arrêté de produire la console de jeu portable 3DS. Voilà ce que l'entreprise japonaise vient de confirmer au site d'actualité Polygon, qui suit les jeux de près.

Cette interruption de la production n'étonne pas la plupart des joueurs. En 2017, Nintendo avait en effet plus ou moins remplacé la 3DS par la Switch, une console qui s'utilise tant en mode portable que via une connexion au téléviseur.

La Nintendo 3DS avait été lancée sur le marché il y a quasiment dix ans, en février 2011. Son atout numéro un était les images 3D affichées à l'écran, pour lesquelles le joueur n'était même pas tenu de chausser des lunettes 3D spéciales.

La 3DS avait succédé à la très populaire Nintendo DS, qui fut commercialisée pour la première fois en 2004 et qui résista jusqu'en 2013. En tout, 154 millions d'exemplaires en furent vendus. Selon Nintendo, la 3DS, elle, aurait été vendue à 75,7 millions d'exemplaires dans le monde.

