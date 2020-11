Si vous êtes quelque peu nostalgique des jeux retro, cette nouvelle va vous intéresser: ce vendredi, Nintendo remet sur le marché une nouvelle édition de la console légendaire Game & Watch: Super Mario Bros. Il y a quarante ans, c'était là l'une des plus populaires consoles de poche.

La nouvelle console Game & Watch ressemble comme deux gouttes d'eau à l'originale datant de 1980, tout en intégrant du hardware plus puissant, un bien meilleur écran LCD et... plusieurs jeux. Il est question ici des titres Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (sorti au Japon sous l'appellation Super Mario Bros. 2) et une version spéciale de Ball à la sauce Mario.

Des Mario à l'infini

Le gadget est équipé d'un nouveau bouton d'orientation pour une précision accrue et peut être rechargé facilement via un connecteur USB. A noter aussi un supplément pratique: le mode Infinite Mario, afin d'affronter les stages les plus compliqués avec une infinité de Mario.

Enfin, la Game & Watch: Super Mario Bros. sert aussi d'horloge avec plus de trente animations différentes. Son prix conseillé est de 49,99 euros.

