Nintendo négocierait avec des fabricants en vue de développer de nouveaux composants pour une Switch 'encore plus interactive'. Selon le site d'actualité taïwanais Economic Daily News, cela pourrait indiquer que l'entreprise a l'intention de dévoiler une nouvelle Switch au cours de l'année prochaine.

La Nintendo Switch originale était sortie sur le marché en mars 2017. En septembre de cette même année, Nintendo présenta une petite soeur allégée de sa console à succès, la Switch Lite. Celle-ci ne peut être utilisée que comme un handheld et ne peut être connectée à un téléviseur.

Variante pro

Selon le site technologique américain The Verge, Nintendo préparerait une Switch Pro: une variante plus puissante de l'actuelle Switch, offrant de meilleures performances et supportant probablement aussi des jeux en qualité d'image 4K.

Chez Sony et Microsoft, de nouvelles consoles de jeu seraient également en chantier. On s'attend même à ce que la PlayStation 5 et la Xbox Series X soient commercialisées fin novembre déjà.

