'Nintendo prépare une Switch plus compacte'

En 2018 déjà, des spéculations allèrent bon train à propos de la sortie d'une nouvelle version de la Nintendo Switch durant la seconde moitié de 2019.

Nintendo l'avait à l'époque démenti avec force, mais selon le journal d'affaires japonais Nikkei, l'entreprise aurait entre-temps averti plusieurs fournisseurs et développeurs de jeux du lancement d'une telle console, si l'on en croit le site web Nintendo Everything.

L'appareil serait plus abordable et plus aisément transportable que l'actuelle Switch, qui fonctionne en partie déjà comme une tablette de jeu portable. Aucune date précise n'a encore été annoncée, mais le lancement aurait lieu cette année encore.

Nintendo ne confirme pas la nouvelle, mais cela s'inscrirait dans la stratégie suivie par l'entreprise sur le plan de ses consoles portables. C'est ainsi que le Game Boy avait fait l'objet de plusieurs mises à niveau dans le courant des années 90 (notamment vers la Game Boy Color et la Game Boy Advanced), tout comme la Nintendo DS.

En même temps, Nintendo préparerait également un nouveau service pour les joueurs, mais sans en communiquer le moindre détail.