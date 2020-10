Nintendo va pour la première fois ouvrir un parc d'attractions. C'est au printemps de 2021 que Super Nintendo World devrait être accessible au public dans la ville japonaise d'Osaka, selon le site d'actualités technologiques The Verge.

L'ouverture du parc d'attractions était planifiée pour les Jeux Olympiques de 2020, mais tout comme cet événement sportif, Super Nintendo World a été postposé en raison de la propagation du coronavirus.

Dans ce parc d'attractions, les visiteurs se verront remettre des bracelets spéciaux qui pourront être combinés à une appli mobile. De cette façon, ils pourront - dans le plus pur style Mario - participer à un jeu consistant à collecter des pièces un peu partout. Il y aura aussi des attractions plus traditionnelles, dont des montagnes russes basées sur le jeu de course Mario Kart.

Crêpes Mario et Luigi

Outre le parc d'attractions, Nintendo ouvrira la semaine prochaine un café à thèmes dans Universal Studio Japan, un autre parc d'Osaka. Les visiteurs pourront y savourer entre autres des crêpes Mario et Luigi et acheter des vêtements et des souvenirs. Ultérieurement, ce genre de café à thèmes de Nintendo devrait également voir le jour dans les Universal Studios d'Orlando, Hollywood et Singapour.

Voici des exemples de bonbons qui seront bientôt disponibles dans le café à thèmes Nintendo dans Universal Studio Japan. © Nintendo

