Qu'obtient-on, lorsque le plombier le plus connu au monde collabore avec l'une des marques de jouets le plus symboliques? La réponse s'appelle Lego Super Mario: le héros de Nintendo qui rassemble des pièces de monnaie dans des niveaux physiques avec des blocs Lego.

Il y a des années déjà, Lego, en tant que marque de jouets, s'était pour la première fois associée à des jeux vidéo. Mais un héros informatique aussi symbolique qui se mue en un véritable héros Lego, cela ne s'était jamais vu. Il s'agit ici d'une nouvelle gamme de produits, qui plonge à présent physiquement les jeunes enfants dans le monde de Super Mario.

On n'en connaît encore guère de détails: un teaser YouTube annonce clairement qu'il faut rassembler des pièces de monnaie avec un personnage Mario interactif dans un niveau de jeu qu'on crée soi-même avec des blocs Lego. "Le nouveau produit que nous avons créé avec The LEGO Group, tente de combiner deux styles de jeu différents - un premier dans lequel le joueur crée lui-même librement le monde de Mario et l'autre dans lequel il joue avec Mario dans le monde ainsi créé", comme le résume Takashi Tezuka, Game Producer chez Nintendo.

Le jeu de construction devrait être dans les magasins à partir du mois d'août. Il n'existe pas encore davantage de détails (techniques), pas plus qu'un premier prix conseillé.

