La firme japonaise Nintendo vient d'annoncer la sortie le 8 octobre d'une nouvelle version de sa célèbre Switch. Cette nouvelle console hybride (portable et sur écran TV) dispose d'un écran plus grand de 7 pouces, équipé de la technologie OLED.

Bien que l'on passe d'un écran de 6,2 pouces à 7 pouces, la nouvelle console présente des dimensions identiques. La technologie OLED promet en outre des couleurs plus intenses et des contrastes plus élevés.

Désormais équipée d'un port LAN

Parmi les améliorations, on retrouve un large support ajustable pour jouer en mode "sur table", un nouveau dock désormais équipé d'un port LAN (port Ethernet) pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne, une mémoire de stockage deux fois plus importante (passant à 64 Go) et des haut-parleurs améliorés.

La Nintendo Switch OLED sera disponible le 8 octobre, jour de la sortie de Metroid Dread. Ce jeu est la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel opus de la saga 2D Metroid, débutée avec le premier Metroid sur NES.

Nintendo propose sa nouvelle console dans 2 coloris : en blanc avec une station d'accueil et des manettes Joy-Con assorties, ou bien en noir pour l'unité principale et en rouge néon et bleu néon pour les manettes Joy-Con. Le prix de la Nintendo Switch OLED n'est pas encore connu. La version actuelle se trouve à partir de 319 euros.

Nintendo Switch OLED. © Nintendo

