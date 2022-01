Ascom aura un nouveau directeur général (CEO) à compter du 1er février en la personne du Belge Nicolas Vanden Abeele. Ce dernier succédera à l'actuelle titulaire Jeannine Pilloud, qui après deux ans en poste, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels, a indiqué mercredi le groupe suisse.

Nicolas Vanden Abeele a été dernièrement membre de la direction du groupe technologique belge Barco, après avoir occupé des positions dirigeantes auprès d'Etex Group et Nokia/Alcatel-Lucent.

Ascom est une entreprise vieille de plus de 150 ans spécialisée dans les solutions de communication et de gestion de flux destinées au secteur de la santé. Elle emploie 1.300 personnes dans le monde.

