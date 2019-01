Niantic recueille 190 millions de dollars

Cette nouvelle phase d'investissement a été annoncée au contrôleur boursier américain SEC. Elle permet à Niantic de recueillir en tout jusqu'à présent 415 millions de dollars. L'entreprise, qui n'est pas cotée à la bourse, aurait maintenant une valeur marchande de quelque 4 milliards de dollars. Au nombre de ses investisseurs, on trouve notamment Google, SparkCapital et The Pokemon Company.

Niantic est surtout connue pour son jeu de réalité augmentée (AR) Pokemon GO, qui fut en 2016 un gigantesque succès international et lui a permis l'année dernière d'enregistrer 800 millions de dollars de rentrées. Un nouveau jeu AR axé sur Harry Potter et appelé Wizards Unite serait en chantier cette année, mais aucune date de lancement n'a encore été communiquée.