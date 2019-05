NGA Human Resources aura pour tâche de moderniser dans les prochaines années le traitement des salaires tant de la Défense que des services de police. Le projet devrait être opérationnel d'ici 2021.

Selon NGA HR, il s'agit là de l'investissement RH le plus ambitieux dans le secteur public de ces dix dernières années, même si l'entreprise ne révèle pas la valeur du contrat. Concrètement, il est question de l'intégration et de la gestion d'un système de paie SAP, qui prend en charge les salaires de 85.000 collaborateurs de la Défense et de la police intégrée (locale + fédérale).

NGA HR concevra dans un premier temps le système et le rendra opérationnel pour 2021. Ensuite, l'entreprise se chargera aussi de la maintenance permanente de la plate-forme et d'autres services de post-paie.

Dans un communiqué, le lieutenant-colonel John Van Hende, projectlead du moteur des salaires à la Défense, déclare que le choix de NGA HR est dû au fait que l'entreprise est capable d'installer un moteur des salaires suffisamment flexible.

En tout, il s'agit du calcul des salaires de 85.000 personnes occupant différentes fonctions, caractérisées par des horaires de travail variables et par des statuts très spécifiques. Selon l'entreprise, le système à concevoir n'est ainsi en rien comparable avec ceux pour d'autres clients dans le secteur public ou privé.

L'objectif de la modernisation est de réduire les coûts de l'administration des salaires, de la rendre plus efficiente et de diminuer le nombre de processus fastidieux et risqués.