La spin-off NewCo d'IBM change de nom. C'est en tant que Kyndryl que l'entreprise fournira bientôt des services gérés.

IBM avait annoncé en octobre dernier qu'elle se scinderait fin 2021. L'activité des services gérés devient une entreprise à part entière, afin que l'ancienne IBM puisse se concentrer davantage sur tout ce qui a trait au nuage.

Cette nouvelle entreprise avait été temporairement baptisée NewCo, qui va désormais se muer en Kyndryl. Cette appellation est une déformation et une contraction de 'kinship' (parenté) et de 'tendril' (une pousse).

Depuis le début de cette année, Kindryl est dirigée par Martin Schroeter, qui fut jusqu'en 2017 CFO d'IBM. L'entreprise aura son siège central à New York City. Quant à IBM, son siège se trouve à Armonk, également dans l'état de New York, mais soixante kilomètres plus au nord.

