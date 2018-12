Nette réduction de prix sur la PlayStation Classic

Après le succès de la NES Classic Edition et de la NES Classic Mini de Nintendo, Sony avait annoncé, il y a quelques mois, qu'elle sortirait début décembre une PlayStation Classic accompagnée de 20 jeux et proposée au départ à 99 euros.

Mais même pas quatre semaines après son lancement, la console de jeu fait l'objet d'une nette diminution de prix. La Fnac, Bol.com et Mediamarkt notamment vendent en effet à présent la Playstation Classic à 59 euros. Cette réduction de prix semble du reste s'appliquer au niveau mondial, car chez les 'retailers' américains tels Best Buy et Amazon, la console est vendue aujourd'hui à 59 dollars.

Même s'il n'y a aucune explication formelle à cette décision, tout semble indiquer que la console se vend moins bien que prévu. Lors de son lancement début décembre, la Playstation Classic était plus chère que les modèles réédités de Nintendo. En outre, elle est fournie avec moins de jeux que la concurrence. Sony réagit donc à présent au premier point cité, afin de pouvoir écouler plus facilement sa PlayStation Classic.

Update 11H45':

Selon l'agence PR de Sony, la réduction de prix ne sera pas permanente. Il s'agit d'une action promotionnelle temporaire durant la période des fêtes de fin d'année.