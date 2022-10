L'entreprise IT Netflow rachète son homologue Cavere, dont l'appellation sera conservée, de même que le personnel sous la direction de Caroline Lecoque.

Netflow a son siège à Kruibeke et a précédemment déjà racheté Accel et ce, en 2020. L'année dernière, l'entreprise a conclu un partenariat avec ITxx et à présent, elle absorbe Cavere installée à Wuustwezel. Cavere a été fondée en 2012 par Jef Bogaerts et propose des services ICT aux autorités locales et aux PME. Aujourd'hui, elle possède quelque 160 clients et 16 collaborateurs qui resteront à bord après le rachat par Netflow, sous la direction de Caroline Lecoque.

Suite au rachat, le personnel comptera plus de 100 collaborateurs. Le chiffre d'affaires conjoint pour 2022 sera de 17 millions d'euros, selon Wim Jacobs, CEO de Netflow. 'Cette fusion s'inscrit dans notre stratégie de poursuivre notre croissance et de renforcer en permanence notre personnel par des professionnels IT spécialisés', affirme Wim Jacobs.

L'entreprise Netflow créée en 2006 par Wim Jacobs reprend l'ensemble des actions, mais l'appellation Cavere subsistera après le rachat, accompagnée de la mention 'member of the Netflow Group'. Le bâtiment de Cavere à Wuustwezel restera lui aussi en place et deviendra le quatrième site de Netflow outre le siège central de Kruibeke et les filiales d'Edegem et de Geel. 'A moyen terme, nous examinerons évidemment comment intégrer plus avant les deux entreprises, afin que les clients, Netflow et Cavere puissent récolter les fruits de cette collaboration', conclut Wim Jacobs.

