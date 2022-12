Les trois acteurs ICT opèreront désormais conjointement avec le soutien de l'investisseur Dovesco.

Netflow Group installée à Kruibeke avait il y a deux mois déjà fusionné avec Cavere établie à Wuustwezel, alors qu'en 2020, elle avait aussi racheté Accel. A présent, l'entreprise fusionne avec Netropolix et COVR situées à Geel, lesquelles s'étaient associées précédemment déjà.

'Pour pouvoir conserver notre position d'employeur donnant le ton et faisant oeuvre de précurseur, un élargissement d'échelle s'avérait indispensable. A nos collaborateurs, nous voulions offrir encore une meilleure expérience de travail de premier ordre. Cet élargissement d'échelle sera très positive aussi pour nos clients. Ils peuvent en effet s'attendre à ce que nous leur offrions un service moderne, sûr et durable dans notre paysage ICT en évolution constante', déclare Koen Vanlommel, CEO de Netropolix.

Cette fusion a été rendue possible grâce au soutien de la société d'investissement Dovesco. Depuis 2020, cette dernière possédait une partie des actions des entreprises du groupe. Dans la nouvelle structure, Dovesco disposera de 55 pour cent des actions du groupe fusionné. Les autres actionnaires principaux ont pour nom Wim Jacobs (CEO de Netflow Group), Koen Vanlommel (Netropolix) et Tim Sleebus (CEO van COVR).

Provisoirement, les trois entreprises, ainsi que celle rachetée plus tôt, Cavere, continueront d'opérer sous leur appellation propre et se focaliseront sur l'intégration. Une nouvelle appellation commune pourrait être envisagée d'ici 2024.

