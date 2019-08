Netflix utilise généralement des algorithmes pour suggérer des films et des séries. Actuellement, l'entreprise expérimente aussi des playlists composées manuellement par certains consommateurs.

Le test ajoute des 'collections' chez certains utilisateurs sur iOS. On y trouve une série de playlists thématiques, mais d'autres encore en fonction du genre, du ton, du scénario ou du type de personnage. Le test été découvert par un utilisateur de Twitter, et confirmé ultérieurement à Techcrunch par Netflix.

Les 'collections' sont appelées notamment 'Short and Funny', 'Watch, Gasp, Repeat' ou 'Let's Keep it Light'. Quiconque dispose de la fonction de test, peut les trouver en haut à droite, là où figure normalement 'ma liste'. Par souci de clarté, elles sont indépendantes des algorithmes existants, qui suggèrent des films et des séries sur base de ce que vous avez visionné précédemment sur la plate-forme vidéo.

Netflix reconnaît effectivement expérimenter des playlists composées par des gens. Mais l'entreprise reste vague sur la manière dont le test sera réalisé et où il le sera. On ne sait actuellement pas non plus clairement si les listes seront permanentes.