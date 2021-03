Partager votre mot de passe Netflix avec plusieurs ménages ne sera bientôt peut-être plus possible. Le service de diffusion semble en effet vouloir renforcer le contrôle de ses règles.

Un abonnement Netflix permet un streaming simultané sur 1, 2 ou 4 appareils. Ces appareils doivent en principe appartenir à un même ménage, mais Netflix n'était jusqu'à présent pas trop regardant, ce qui fait que pas mal de gens pouvaient 'partager' un abonnement.

Un seul ménage

Telle est la situation aujourd'hui donc. De rapports d'utilisateurs, il apparaît toutefois que certaines personnes n'arrivent plus à se connecter. Ils reçoivent le message, selon lequel ils doivent appartenir à un même ménage pour utiliser l'abonnement Netflix, accompagné évidemment d'un bouton leur permettant de souscrire leur propre abonnement. Ce message semble surtout apparaître sur les téléviseurs (aux Etats-Unis) et paraît basé sur des données de localisation.

Lorsque le propriétaire du compte se connecte à partir d'un autre endroit, par exemple chez un ami ou en vacances, il peut solliciter un code de contrôle. Il semble cependant que le partage avec différentes familles ou ex-cokoteurs ne sera plus accepté.

'Ce test est conçu pour s'assurer que les gens qui utilisent des comptes Netflix, sont habilités à ce faire', signale l'entreprise dans un communiqué. On ne sait pas clairement si le test sera étendu à d'autres appareils encore.

Un abonnement Netflix permet un streaming simultané sur 1, 2 ou 4 appareils. Ces appareils doivent en principe appartenir à un même ménage, mais Netflix n'était jusqu'à présent pas trop regardant, ce qui fait que pas mal de gens pouvaient 'partager' un abonnement.Telle est la situation aujourd'hui donc. De rapports d'utilisateurs, il apparaît toutefois que certaines personnes n'arrivent plus à se connecter. Ils reçoivent le message, selon lequel ils doivent appartenir à un même ménage pour utiliser l'abonnement Netflix, accompagné évidemment d'un bouton leur permettant de souscrire leur propre abonnement. Ce message semble surtout apparaître sur les téléviseurs (aux Etats-Unis) et paraît basé sur des données de localisation.Lorsque le propriétaire du compte se connecte à partir d'un autre endroit, par exemple chez un ami ou en vacances, il peut solliciter un code de contrôle. Il semble cependant que le partage avec différentes familles ou ex-cokoteurs ne sera plus accepté.'Ce test est conçu pour s'assurer que les gens qui utilisent des comptes Netflix, sont habilités à ce faire', signale l'entreprise dans un communiqué. On ne sait pas clairement si le test sera étendu à d'autres appareils encore.