Netflix introduit la fonction Profile Transfer pour répondre aux besoins des personnes vivant ensemble dans un premier temps, avant de se séparer. Elles peuvent désormais emporter leurs préférences vers leur nouvelle destination.

Profile Transfer était testée depuis mars déjà dans quelques pays et est à présent formellement lancée. Elle vous permet de transférer vers un nouveau compte vos suggestions personnelles, votre historique de visionnement, votre liste, vos jeux sauvegardés et d'autres paramètres encore. Cette fonction cible par exemple les jeunes qui vivent d'abord chez leurs parents, avant de voler de leurs propres ailes, mais aussi des colocataires et des ex-partenaires qui déménagent. Elle empêche de devoir recommencer à zéro.

Il va de soi que cette fonction incite aussi les utilisateurs à opter pour un compte personnel payant. Netflix avait précédemment déjà indiqué vouloir s'attaquer à des pratiques telles celle des comptes partagés. Netflix a longtemps toléré que certains utilisateurs partagent leur compte avec des amis ou des membres de leur famille n'habitant pas sous le même toit, mais l'entreprise souhaite à présent décourager cette pratique à terme.

