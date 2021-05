Le service de streaming Netflix souhaite s'étendre au secteur des jeux. L'entreprise internet, qui ne propose provisoirement que des séries, films et documentaires, est, selon le site web technologique The Information, à la recherche d'un directeur capable de prendre en charge son nouveau département.

En agissant ainsi, Netflix suivrait l'exemple de Google et d'Apple. Ces deux entreprises avaient en effet en 2019 déjà introduit les services de jeu Google Stadia et Apple Arcade, pour lesquels les deux géants technologiques pratiquent une formule d'abonnement. Le géant de l'e-commerce Amazon a lui aussi sauté dans le train des jeux avec Prime Gaming et le service de jeux dans le nuage Amazon Luna.

'Envie de loisirs interactifs'

Le projet des jeux n'est pas encore bien défini, selon The Information, qui se base ici sur les dires d'initiés. Netflix signale au magazine en ligne vouloir s'étendre à d'autres domaines que les émissions TV et les films.

'Nos abonnés apprécient la diversité de nos programmes. C'est pourquoi nous étoffons notre offre continuellement et avons aussi l'envie d'en faire plus au niveau des loisirs interactifs', a expliqué un porte-parole.

