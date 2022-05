Depuis le week-end dernier, les Russes doivent se passer de Netflix. L'entreprise interrompt en effet ses services suite à l'invasion de la Russie en Ukraine.

Netflix n'est plus disponible en Russie et ce, tant via le site que via l'appli. Un porte-parole de l'entreprise confirme l'arrêt à divers médias, après avoir précédemment déjà annoncé cette intention.

La cause de l'arrêt réside dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce conflit perdure entre-temps depuis quelques lois déjà et a provoqué une vague de sanctions à l'encontre de la Russie. Durant les dernières semaines, diverses firmes technologiques ont cessé de fournir des produits ou des services à la Russie.

Pour Netflix, il est question de quelque 700.000 abonnés payants. Selon l'entreprise, son retrait de Russie représentera la première baisse mondiale du nombre de ses abonnés.

