Les parents pourront désormais paramétrer sur Netflix des filtres d'âge pour leurs enfants. La plate-forme de diffusion a en effet étendu ses options de contrôle parental et permettra dorénavant de sécuriser un profil au moyen d'un code pin

En ces temps de super-streaming, il est pratique que les personnes vivant sous votre toit n'utilisent pas votre profil, ne serait-ce que pour veiller à ce qu'elles ne gâtent pas votre contenu conseillé avec leur... mauvais goût. Le nouveau code pin pour profils s'inscrit cependant surtout dans une offre plus large de contrôle parental que Netflix déploie à présent.

Chaque profil peut donc recevoir un pin, alors que l'option de création de nouveaux profils peut être bloquée. Pour le profil des enfants, vous pouvez ensuite faire filtrer les titres, afin de dissimuler certaines séries ou filtrer toutes les séries par catégorie d'âge. Cette classification est basée sur des règles locales et peut donc diverger d'un pays à l'autre. Dans la pratique, cela revient à dire que vous veillerez au moyen de filtres à ce que lors du défilement dans les films d'animation, votre enfant ne clique pas par mégarde sur Devilman Crybaby ou Castlevania, des films qui ne lui sont pas vraiment destinés. Vous pouvez aussi masquer brièvement Boss Baby, parce que vous en avez assez d'entendre cette série en arrière-plan, alors que vous tentez de communiquer en vidéo avec des collègues.

Pour les profils 'Kids, vous pouvez aussi désactiver l'option binge, qui permet de reproduire automatiquement le prochain épisode. Les parents peuvent obtenir en outre un aperçu de l'historique de visionnement de leurs enfants. Les paramètres peuvent être adaptés en se connectant à netflix.com via le navigateur.

En ces temps de super-streaming, il est pratique que les personnes vivant sous votre toit n'utilisent pas votre profil, ne serait-ce que pour veiller à ce qu'elles ne gâtent pas votre contenu conseillé avec leur... mauvais goût. Le nouveau code pin pour profils s'inscrit cependant surtout dans une offre plus large de contrôle parental que Netflix déploie à présent.Chaque profil peut donc recevoir un pin, alors que l'option de création de nouveaux profils peut être bloquée. Pour le profil des enfants, vous pouvez ensuite faire filtrer les titres, afin de dissimuler certaines séries ou filtrer toutes les séries par catégorie d'âge. Cette classification est basée sur des règles locales et peut donc diverger d'un pays à l'autre. Dans la pratique, cela revient à dire que vous veillerez au moyen de filtres à ce que lors du défilement dans les films d'animation, votre enfant ne clique pas par mégarde sur Devilman Crybaby ou Castlevania, des films qui ne lui sont pas vraiment destinés. Vous pouvez aussi masquer brièvement Boss Baby, parce que vous en avez assez d'entendre cette série en arrière-plan, alors que vous tentez de communiquer en vidéo avec des collègues.Pour les profils 'Kids, vous pouvez aussi désactiver l'option binge, qui permet de reproduire automatiquement le prochain épisode. Les parents peuvent obtenir en outre un aperçu de l'historique de visionnement de leurs enfants. Les paramètres peuvent être adaptés en se connectant à netflix.com via le navigateur.