Le service de streaming Netflix augmente aujourd'hui les prix de ses trois formules d'abonnement en Belgique et aux Pays-Bas. Ce sont les souscripteurs d'un abonnement Premium qui le ressentiront le plus, puisqu'ils paieront désormais deux euros de plus par mois.

Cet ajustement des prix entre directement en vigueur pour les nouveaux utilisateurs qui s'enregistrent à partir de ce 7 octobre. Quant aux abonnés existants, ils recevront à partir du 14 octobre un message relatif à l'augmentation tarifaire. Selon Netflix, il pourrait s'écouler jusqu'à deux mois, avant qu'ils doivent véritablement payer davantage, en fonction de la date de facturation.

Les nouveaux prix des abonnements se présentent comme suit: Basic: 8,99 euros par mois (au lieu de 7,99 euros). Cette formule comprend Netflix sur un seul écran à la fois en résolution standard. Standard: 13,49 euros (au lieu de 11,99 euros). Cette formule comprend Netflix sur deux écrans à la fois en résolution HD. Premium: 17,99 euros (au lieu de 15,99 euros). Cette formule comprend Netflix sur quatre écrans à la fois en résolution UHD (4K).

'Les changements de prix que nous introduisons de temps à autre, reflètent les investissements consentis dans de nouvelles séries TV et de nouveaux films, ainsi que les améliorations apportées à notre produit', voilà comment Netflix explique les nouveaux tarifs dans un communiqué de presse. En guise d'exemples, le service de streaming cite la deuxième saison de la série belge Original Into the Night et quelques nouvelles (co-)productions belges en préparation, dont La Famille Claus 2, Diamonds, Soil et la troisième saison d'Undercover.

A lire sur le sujet > Comment la télé riposte aux géants du streaming

'Bon rapport qualité-prix'

Selon Netflix, même après cette augmentation tarifaire, le service continue d'offrir 'un bon rapport qualité-prix'. Il n'empêche que la différence de prix avec les principaux concurrents commence à se faire vraiment sentir. C'est ainsi qu'un abonnement à Disney+ revient actuellement à 8,99 euros par mois. Ce service propose aussi un accès VIP avec accès anticipé aux nouveaux films cinématographiques. Dans ce but, Disney+ facture une seule fois 21,99 euros.

Un abonnement à Apple TV+ revient, lui, à 4,99 euros par mois. A noter ici entre autres les séries Ted Lasso, The Morning Show (avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon), ainsi que See avec Jason Momoa. Tout acheteur d'un iPhone, iPad, Apple TV ou ordinateur Mac reçoit Apple TV+ trois mois gratuitement.

Enfin, chez Amazon, c'est encore plus abordable. L'abonnement à Prime Video coûte 2,99 euros par mois et comprend, outre les séries et les films (notamment Tenet, Wij, The Matrix, Birds of Prey), la livraison gratuite illimitée des produits commandés chez le géant de l'e-commerce.

Cet ajustement des prix entre directement en vigueur pour les nouveaux utilisateurs qui s'enregistrent à partir de ce 7 octobre. Quant aux abonnés existants, ils recevront à partir du 14 octobre un message relatif à l'augmentation tarifaire. Selon Netflix, il pourrait s'écouler jusqu'à deux mois, avant qu'ils doivent véritablement payer davantage, en fonction de la date de facturation.'Les changements de prix que nous introduisons de temps à autre, reflètent les investissements consentis dans de nouvelles séries TV et de nouveaux films, ainsi que les améliorations apportées à notre produit', voilà comment Netflix explique les nouveaux tarifs dans un communiqué de presse. En guise d'exemples, le service de streaming cite la deuxième saison de la série belge Original Into the Night et quelques nouvelles (co-)productions belges en préparation, dont La Famille Claus 2, Diamonds, Soil et la troisième saison d'Undercover.Selon Netflix, même après cette augmentation tarifaire, le service continue d'offrir 'un bon rapport qualité-prix'. Il n'empêche que la différence de prix avec les principaux concurrents commence à se faire vraiment sentir. C'est ainsi qu'un abonnement à Disney+ revient actuellement à 8,99 euros par mois. Ce service propose aussi un accès VIP avec accès anticipé aux nouveaux films cinématographiques. Dans ce but, Disney+ facture une seule fois 21,99 euros.Un abonnement à Apple TV+ revient, lui, à 4,99 euros par mois. A noter ici entre autres les séries Ted Lasso, The Morning Show (avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon), ainsi que See avec Jason Momoa. Tout acheteur d'un iPhone, iPad, Apple TV ou ordinateur Mac reçoit Apple TV+ trois mois gratuitement.Enfin, chez Amazon, c'est encore plus abordable. L'abonnement à Prime Video coûte 2,99 euros par mois et comprend, outre les séries et les films (notamment Tenet, Wij, The Matrix, Birds of Prey), la livraison gratuite illimitée des produits commandés chez le géant de l'e-commerce.