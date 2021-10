Au troisième trimestre, le nombre d'abonnements Netflix a augmenté de 4,4 millions à quasiment 214 millions dans le monde, a annoncé l'entreprise américaine hier mardi à la clôture de la bourse. Netflix a dépassé ainsi ses attentes de 3,5 millions de nouveaux clients.

Au troisième trimestre, cette croissance des nouveaux membres a été deux fois supérieure à celle enregistrée durant la période correspondante de l'année dernière. Netflix peut aussi se targuer d'excellents résultats financiers. Au cours de la période entre juillet et septembre, son bénéfice net a en effet progressé de 80 pour cent en comparaison avec ce qu'il était il y a un an, jusqu'à atteindre 1,45 milliard de dollars (soit 1,25 milliard d'euros). Quant à son chiffre d'affaires, il a crû de 16 pour cent à 7,5 milliards de dollars (soit 6,4 milliards d'euros).

Ces bons résultats sont dus également au fait que Netflix a augmenté ses coûts d'abonnement dans divers pays. Chez nous aussi, les prix ont été revus à la hausse ce mois-ci.

En raison de la pandémie du corona, la production de nouveaux films et séries s'est arrêtée, et la hausse du nombre de nouveaux utilisateurs a aussi nettement fléchi. Pour les derniers mois de l'année, Netflix promet à présent la plus forte offre de films et de séries à ce jour. Le service de streaming s'attend à accueillir quelque 8,5 millions de nouveaux clients au quatrième trimestre.

Avec "Squid Game", un thriller sud-coréen mettant en scène un groupe de personnes s'affrontant à la vie à la mort dans des jeux pour enfants, Netflix a déjà battu ses propres records au troisième trimestre: au cours des quatre premières semaines suivant la première, la série fut visionnée par le nombre record de 142 millions de personnes.

Ce mardi, les investisseurs ont réagi positivement à la nouvelle. Le cours de l'action Netflix a légèrement crû à la clôture boursière.

Au troisième trimestre, cette croissance des nouveaux membres a été deux fois supérieure à celle enregistrée durant la période correspondante de l'année dernière. Netflix peut aussi se targuer d'excellents résultats financiers. Au cours de la période entre juillet et septembre, son bénéfice net a en effet progressé de 80 pour cent en comparaison avec ce qu'il était il y a un an, jusqu'à atteindre 1,45 milliard de dollars (soit 1,25 milliard d'euros). Quant à son chiffre d'affaires, il a crû de 16 pour cent à 7,5 milliards de dollars (soit 6,4 milliards d'euros).Ces bons résultats sont dus également au fait que Netflix a augmenté ses coûts d'abonnement dans divers pays. Chez nous aussi, les prix ont été revus à la hausse ce mois-ci.En raison de la pandémie du corona, la production de nouveaux films et séries s'est arrêtée, et la hausse du nombre de nouveaux utilisateurs a aussi nettement fléchi. Pour les derniers mois de l'année, Netflix promet à présent la plus forte offre de films et de séries à ce jour. Le service de streaming s'attend à accueillir quelque 8,5 millions de nouveaux clients au quatrième trimestre.Avec "Squid Game", un thriller sud-coréen mettant en scène un groupe de personnes s'affrontant à la vie à la mort dans des jeux pour enfants, Netflix a déjà battu ses propres records au troisième trimestre: au cours des quatre premières semaines suivant la première, la série fut visionnée par le nombre record de 142 millions de personnes.Ce mardi, les investisseurs ont réagi positivement à la nouvelle. Le cours de l'action Netflix a légèrement crû à la clôture boursière.