L'éditeur bruxellois de logiciels Netaxis Solutions reprend les activités de l'entreprise néerlandaise Anyroute, un spécialiste en services Microsoft Teams.

Netaxis a été fondée en 2010 par 4 ingénieurs télécoms et occupe aujourd'hui quelque 50 personnes. Son siège est établi à Bruxelles, mais l'entreprise dispose aussi de filiales aux Pays-Bas, en Italie, en France et en Grande-Bretagne. Netaxis se focalise sur le secteur télécom et y propose des solutions logicielles qui sont utilisées dans les réseaux des grands opérateurs télécoms qui veulent par exemple améliorer leur efficience ou réduire leurs coûts d'exploitation et/ou accélérer l'intégration de nouveaux clients.

En absorbant Anyroute - et son savoir-faire en VoIP et Microsoft Teams -, Netaxis acquiert à présent une expertise supplémentaire dans le domaine de la communication dans le nuage, ce qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise pour les prochaines années. Les clients de Netaxis sont des opérateurs télécoms tels MTN, KPN, T-Mobile, Orange, Proximus et Vodafone. L'entrepris possède en outre de solides partenariats avec Cisco et Oracle. 'Grâce à ce rachat, nous engrangerons davantage de rentrées basées SaaS. Notre clientèle sur le marché néerlandais va aussi croître', déclare Manuel Basilavecchia, co-fondateur et CEO de Netaxis, dans un communiqué de presse.

Netaxis reprend toutes les activités et les obligations contractuelles, ainsi que les clients et le personnel d'Anyroute. Les deux parties n'ont pas révélé le montant du rachat.

