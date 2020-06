Le débat sur la discrimination porte aussi sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par les services d'ordre. Selon la juriste et philosophe Nathalie Smuha, cette technologie n'est pas neutre, mais ne faut-il pas non plus choisir entre la sécurité et la confidentialité?

Ces dernières semaines, on a pu voir en action l'une des plus belles compétences humaines: transformer quelque chose de terriblement désolant en quelque chose d'incroyablement fort. La mort de George Floyd a suscité non seulement le débat sur le racisme aux Etats-Unis, mais a fait aussi en sorte que - de manière plus ou moins latente - la discrimination soit passée à la loupe dans le monde entier. Même si on est en 2020, il est toujours bien malaisé de se débarrasser de certains préjugés.

Les données ne sont pas objectives, et la technologie n'est jamais neutre

L'un des moyens toujours plus souvent utilisés pour aller au-delà des décisions et des préjugés humains, c'est l'Intelligence Artificielle (AI). Ces systèmes intelligents seraient capables de générer des résultats plus objectifs, y compris dans des domaines sensibles tels le recrutement, le marché de la location ou le commissariat de police, étant donné qu'ils devraient être libres de tous nos préjugés humaine typiques. Les systèmes AI ne peuvent en effet tirer aucun avantage personnel en discriminant des gens en fonction de leur origine ou de leur genre, puisqu'ils ne se basent que sur des données objectives.

Cette image est cependant trompeuse. Les données ne sont pas objectives, et la technologie n'est jamais neutre. La façon dont les données sont collectées et présentées, ainsi que la manière dont les machines sont développées et utilisées, reflètent parfaitement certaines valeurs, qui peuvent également être discriminatoires. Cette prise de conscience croissante a fait en sorte que trois acteurs en vue dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale - IBM, Amazon et Microsoft - ont annoncé la semaine dernière des limites à l'utilisation de leur technologie par la police.

Comment un logiciel de reconnaissance faciale peut-il induire de la discrimination?

Les logiciels de reconnaissance faciale se sont sensiblement améliorés ces dernières années, surtout grâce aux succès enregistrés par l'apprentissage machine, une application AI spécifique, où l'algorithme est soumis à de grandes quantités de données et crée sur cette base un modèle mathématique. Ce modèle, il l'utilisera alors pour effectuer des prévisions ou pour prendre des décisions, lorsqu'il sera confronté à de nouvelles données.

Le problème, c'est que la plupart des ensembles de données contiennent surtout des photos de personnes de race blanche, essentiellement des hommes blancs.

Pour développer un logiciel de reconnaissance faciale, des ensembles de données sont utilisés, qui contiennent des exemples de visages. Le problème cependant, c'est que la plupart de ces ensembles de données (souvent composés de contenus trouvés dans les médias ou en ligne) contiennent surtout des photos de personnes de race blanche, essentiellement des hommes blancs. L'algorithme élabore ainsi un modèle qui n'est basé que sur un sous-ensemble de la société et apprend moins à bien identifier les visages de femmes ou de personnes à la couleur de peau plus foncée.

Le fait que certains groupes connaissent ainsi plus de problèmes à taguer des amis sur les médias sociaux, semble peut-être une "petite injustice", mais ce n'est là que le sommet de l'iceberg. Ce genre de logiciel est en effet utilisé pour des tas d'applications, pas uniquement dans le privé, mais aussi dans le secteur public, comme par exemple la détection de criminels par la police. Si cette technologie se trompe systématiquement dans l'identification de certaines personnes, cela peut engendrer une situation injuste.

En outre, ceux qui sont généralement lésés par les systèmes AI, sont souvent aussi ceux qui sont déjà plus vulnérables, ce qui ne fait que renforcer la discrimination existante.

D'autres droits fondamentaux jouent aussi

Il n'y a du reste pas que le droit à la non-discrimination, mais d'autres droits fondamentaux peuvent également être menacés. Le logiciel de reconnaissance faciale est très invasif sur le plan du respect de la vie privée, étant donné qu'il facilite nettement l'identification de personnes et peut amplifier sensiblement le risque de surveillance (de masse) et ce, tant dans des environnements privés (par exemple au travail) que dans l'espace public (par exemple en rue).

Je sais par exemple quand j'appose mon empreinte digitale sur un document à la douane, mais je ne sais pas toujours si une caméra est présente et, dans l'affirmative, si elle est connectée au logiciel de reconnaissance faciale.

L'identification peut aussi se faire sans autorisation ou même sans qu'on en ait conscience. Je sais par exemple quand j'appose mon empreinte digitale sur un document à la douane, mais je ne sais pas toujours si une caméra est présente et, dans l'affirmative, si elle est connectée au logiciel de reconnaissance faciale.

De même, quand je suis informée via un panneau explicite que je suis filmée et que mon visage est identifié (ce qui est en principe la norme en Europe en vertu du GDPR), cela peut créer des tensions. C'est ainsi que si je décide de faire demi-tour après avoir vu ce genre de panneau, je passe pour une suspecte, ce qui restreint indirectement ma liberté.

En Europe, le GDPR a créé un cadre général stipulant les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être traitées. Une directive semblable a été élaborée pour le traitement de ce genre de données dans un contexte policier. Ce cadre est toutefois abstrait sur de nombreux points, ce qui fait que les pays membres de l'UE interprètent parfois les règles de différentes manières, surtout au niveau de la nécessité et de la proportionnalité de la technologie à atteindre le but fixé et à légitimer la violation des droits fondamentaux.

La Belgique peut saisir cette opportunité pour émettre un signal fort

Ces questions sont cruciales dans notre pays aussi. C'est ainsi que le service de sécurité belge a été pointé du doigt il y a quelques mois, parce qu'il aurait utilisé le logiciel de reconnaissance faciale de l'entreprise américaine controversée Clearview AI. On y réfléchirait du reste encore et toujours à introduire (de nouveau) le logiciel de reconnaissance faciale à l'aéroport par exemple, à condition qu'il y ait une base légale qui le permette.

La Belgique pourrait opter pour un moratoire temporaire sur certaines applications du logiciel de reconnaissance faciale.

La Commission européenne examine actuellement la nécessité d'une nouvelle réglementation pour l'Intelligence Artificielle et, si tel est le cas, comment elle devrait se présenter. La Belgique ne doit cependant pas attendre l'Europe. Le débat sur la discrimination nouvellement stimulé peut être une excellente opportunité pour la Belgique d'émettre un signal fort que ce problème est pris au sérieux.

C'est ainsi que la Belgique pourrait opter pour un moratoire temporaire sur certaines applications du logiciel de reconnaissance faciale, jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire plus spécifique soit élaboré, afin de garantir que son utilisation soit éthique et respecte les droits fondamentaux.

Un large débat pourrait aussi être mené sur les conditions auxquelles ce genre de technologie doit satisfaire, lorsqu'elle est mise en adjudication et engagée par le gouvernement ou utilisée dans des applications privées sensibles, en ce inclus les contrôles de précision pour différents groupes de la population.

'Et-et' au lieu de 'ou-ou': à nous de choisir

La technologie peut offrir une solution à bien des problèmes, mais si son développement et son utilisation n'incorporent pas nos valeurs fondamentales, elle ne sera qu'une source d'autres problèmes. Et cela ne vaut pas uniquement pour les logiciels de reconnaissance faciale, mais aussi pour quasiment toutes les applications technologiques.

Surtout lorsque des décisions importantes sont déléguées à des systèmes AI, il est de notre devoir de forcer la responsabilité à ces systèmes.

Le débat se réduit souvent injustement à un compromis. Dans le cas de la reconnaissance faciale, il convient de choisir entre la sécurité et le respect de la vie privée. Et dans celui de l'appli anti-corona entre le respect de la vie privée et la santé. Ces compromis sont cependant trompeurs, car il peut s'agir d'une solution 'et-et' plutôt que 'ou-ou'.

La Belgique compte suffisamment de chercheurs talentueux, capables de développer sur une base multidisciplinaire de la technologie améliorant la vie de tout chacun, plutôt que d'un groupe privilégié. Surtout lorsque des décisions importantes sont déléguées à des systèmes AI, il est de notre devoir de forcer la responsabilité à ces systèmes.

Cela exige une profonde réflexion sur l'impact éthique, juridique, social et économique de la technologie, avant qu'elle ne soit déployée dans la société. La question n'est pas de savoir s'il faut y incorporer des valeurs - on ne peut y échapper -, mais bien lesquelles.

Des droits comme le respect de la vie privée et la non-discrimination doivent être pris en considération depuis la phase conceptrice du système, si on veut matérialiser la solution 'et-et'. Et si cette dernière semble impossible, souvenons-nous que ce n'est pas parce nous pouvons développer une technologie spécifique que nous devons le faire. A nous de choisir.

