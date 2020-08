Facebook fait ses adieux à l'appellation Oculus. Une grande partie de la technologie VR de l'entreprise reçoit en effet le label Facebook, y compris la conférence des utilisateurs. De plus, les nouveaux casques utiliseront obligatoirement un compte Facebook.

Six ans après que Facebook ait racheté la startup VR Oculus pour deux milliards de dollars, voici que l'entreprise est prête à dire adieu à cette marque. Le 16 septembre, Oculus Connect par exemple sera rebaptisée en Facebook Connect. La conférence, qui aura lieu en ligne cette année, devrait révéler des informations et des développements dans le domaine de la VR et de l'AR. L'ensemble du département VR d'Oculus recevra aussi un nouveau nom et dépendra de Facebook Reality Labs.

Le changement d'Oculus en Facebook est en cours depuis quelque temps déjà et succède à la décision selon laquelle les utilisateurs de casques Oculus ne peuvent plus utiliser leur compte Oculus spécifique pour se connecter aux services sociaux du système de jeux. Un compte Facebook est désormais obligatoire pour les nouveaux casques. Cette décision a provoqué une certaine consternation chez les utilisateurs, partiellement en raison de la piètre réputation de Facebook en matière de respect de la vie privée, mais en partie aussi parce que Facebook les oblige à dévoiler leur identité complète pour jouer, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

La conférence Oculus Connect - désormais Facebook Connect donc - est généralement le moment, où du nouveau matériel VR ou AR est annoncé. Des images fuitées laissent supposer la sortie d'un casque Oculus Quest rénové, même si on n'en connaît pas encore clairement l'appellation. Spark AR, un ensemble d'outils pour logiciels d'appareil photo, permettant d'identifier des visages et d'ajouter des filtres de type Snapchat, ainsi que Portal, le haut-parleur intelligent-tablette de l'entreprise, devraient également y être présentés.

