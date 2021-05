Natuurpunt rénove son appli: "Pokémon Go pour les animaux et plantes"

C'est ce mercredi qu'est lancée la nouvelle version de l'appli ObsIdentify. La version originale était sortie l'année dernière et vous aide à identifier divers animaux et plantes. "C'est comme Pokémon Go, mais pour la nature", déclare Hannes Ledegen de Natuurpunt.

L'appli rénovée vous encourage au moyen de badges et de challenges à rechercher différentes sortes d'animaux et de plantes et ainsi à explorer la nature en Belgique. "L'appli vous met au défi de rechercher davantage d'espèces. C'est un peu comme chasser des Pokémons, mais dans la nature", explique Ledegen. Si vous créez un compte sur l'appli, vos découvertes seront utilisées par des scientifiques. "Toutes les découvertes aboutissent alors sur www.découvertes.be, la principale banque de données naturelles de Belgique", ajoute Ledegen. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit que de découvertes dans la nature, pas de photos de plantes en pot ou d'animaux domestiques.