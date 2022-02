L'entreprise 'deeptech' N-Side a engagé Arnaud Merlet pour lui confier la fonction de nouveau CEO. N-Side aide les clients à prendre de meilleures décisions sur base de prévisions et d'optimalisations reposant sur les mathématiques appliquées et sur l'AI.

Arnaud Merlet, qui a un passé franco-australien et possède une grande expérience internationale, aura comme mission de faire de N-Side un 'champion mondial des logiciels'. Créée en 2000, l'entreprise est principalement active dans les secteurs pharmaceutique et énergétique. N-Side a ces dernières années enregistré une forte croissance, a déménagé aux Etats-Unis et a doublé son personnel jusqu'à occuper quasiment deux cents personnes.

Démocratisation des solutions

'Nous nous trouvons à un tournant de notre existence et nous nous préparons à une nouvelle accélération', peut-on lire dans un communiqué de presse. Cette accélération cible surtout la démocratisation des solutions de N-Side, afin de les rendre accessibles à davantage d'entreprises. De plus, l'équipe de vente internationale sera prochainement étoffée et la marque promue plus largement.

Grâce aux solutions de N-Side, il faut, selon l'entreprise, jusqu'à soixante pour cent de médicaments en moins pour des essais cliniques. Et dans le secteur de l'énergie, les solutions de l'entreprise permettent aux exploitants de mieux prévoir les besoins, de conclure des accords sur les tarifs boursiers et de mieux gérer leurs réseaux.

Arnaud Merlet, qui a un passé franco-australien et possède une grande expérience internationale, aura comme mission de faire de N-Side un 'champion mondial des logiciels'. Créée en 2000, l'entreprise est principalement active dans les secteurs pharmaceutique et énergétique. N-Side a ces dernières années enregistré une forte croissance, a déménagé aux Etats-Unis et a doublé son personnel jusqu'à occuper quasiment deux cents personnes.'Nous nous trouvons à un tournant de notre existence et nous nous préparons à une nouvelle accélération', peut-on lire dans un communiqué de presse. Cette accélération cible surtout la démocratisation des solutions de N-Side, afin de les rendre accessibles à davantage d'entreprises. De plus, l'équipe de vente internationale sera prochainement étoffée et la marque promue plus largement.Grâce aux solutions de N-Side, il faut, selon l'entreprise, jusqu'à soixante pour cent de médicaments en moins pour des essais cliniques. Et dans le secteur de l'énergie, les solutions de l'entreprise permettent aux exploitants de mieux prévoir les besoins, de conclure des accords sur les tarifs boursiers et de mieux gérer leurs réseaux.