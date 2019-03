Myspace perd 12 années de contenu en ligne

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

Myspace, le réseau social qui jouissait d'une très grande popularité, avant que Facebook n'arrive sur le marché, a perdu des millions de chansons et autres contenus lors d'une migration de serveurs. Le tout avait été déposé par des utilisateurs entre 2003 et 2015 et est perdu à tout jamais.

© Wouter Van Vaerenbergh/knack Focus