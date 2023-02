La série Xiaomi 13 sera commercialisée en dehors de la Chine. Ces appareils sont entre autres équipés de la technologie d'appareil photo Leica.

La série Xiaomi 13 est vendue depuis assez longtemps déjà en Chine, mais la marque chinoise la présente maintenant aussi au reste du monde, du moins en Europe et dans de vastes parties de l'Asie. Voilà ce que l'entreprise a annoncé lors du Mobile World Congress de Barcelone. Les Etats-Unis ne seront très probablement pas pris en considération suite aux mesures commerciales strictes entre les deux pays.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont les nouveaux produits-phares de la marque. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont équipés d'appareils photo Leica, une première pour la marque. A bord, on trouve aussi les puces Snapdragon 8 Gen 2 supportant wifi 7. Ils sont fournis en outre avec un système de recharge rapide. Leur accu de 4.500 mAh (et de 4.820 mAh pour le Pro) devrait offrir une autonomie d'une journée entière.

Ces appareils se déclinent en trois versions: 13, 13 Pro et 13 Lite. La grande différence entre les trois se situe non seulement dans le prix, mais aussi et surtout au niveau des appareils photo. Le Pro possède un capteur spécial d'1 pouce, par exemple, alors que sur le Lite, les Leica sont remplacés par un jeu d'appareils photo plus standard. Les appareils débarqueront sur le marché belge à partir du 13 mars via les canaux officiels de Xiaomi. Le Xiaomi 13 Pro sera vendu à 1.299 euros (12 Go + 256 Go de capacité de stockage). Le Xiaomi 13 sera proposé par défaut avec 8 Go + 256 Go de capacité de stockage au prix de 999 euros. Pour le Lite, vous devrez débourser 499 euros (8 Go + 128 Go d'espace de stockage).

