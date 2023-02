Bosch et Nokia vont étendre leur actuelle collaboration à la 6G. Cela leur donnera ainsi directement un aperçu de leurs ambitions pour la prochaine norme réseautique mobile.

Alors que dans certaines parties de la Belgique, on attend encore la 5G, le secteur télécom se projette déjà vers la prochaine génération lors du Mobile World Congress organisé à Barcelone. En marge de l'événement, Bosch et Nokia annoncent qu'elles effectueront conjointement des recherches en matière d'intégration de la communication et des capteurs, des éléments qui pourraient jouer un rôle fondamental dans la future norme 6G.

Les deux firmes coopèrent depuis 2017 déjà dans le domaine de l'IoT industriel dans la 5G. Cette collaboration sera désormais renforcée et étendue à la 6G. 'La 6G deviendra plus qu'une simple infrastructure de connectivité, mais elle améliorera énormément l'efficience des véhicules autonomes, des villes intelligentes et des industries connectées. Voilà pourquoi la 6G sera un domaine technologique stratégiquement important', déclare le Dr. Andreas Müller, en charge de la 6G chez Bosch. Aujourd'hui, quarante personnes travaillent sur la 6G chez Bosch, et ce nombre va doubler au cours des deux prochaines années.

Identifier les objets

Bosch cite cinq projets qui seront développés avec le soutien financier des autorités. Trois portent sur l'intégration de la communication et des capteurs avec, entre autres, la reconnaissance environnementale.

Bosch a l'ambition de pouvoir identifier avec la 6G les objets dans la zone couverte, sans qu'ils ne contiennent un module radio. Les deux autres projets concernent de nouvelles structures de connectivité, tout spécialement dans les véhicules ou les robots. L'entreprise évoque en outre des connexions jusqu'à 1 térabit par seconde à faible latence pouvant atteindre 100 microsecondes (1 milliseconde).

La 6G elle-même n'est actuellement encore qu'à ses balbutiements. Les attentes sont que la norme 6G soit prête pour 2028. D'ici là, quasiment l'ensemble du secteur préparera des évolutions technologiques susceptibles d'être incluses ou non dans la future norme réseautique mobile.

