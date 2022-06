Le constructeur automobile Tesla veut supprimer quelque dix pour cent de sa masse salariale, comme on peut le lire dans un courriel adressé par Musk à ses managers et que l'agence Reuters a pu consulter.

Dans ce message, Musk indique que le recrutement de nouveaux collaborateurs va momentanément s'interrompre et qu'il a 'une très piètre sensation' sur le plan économique. Fin 2021, Tesla occupait quelque cent mille personnes. Le projet de suppression d'emplois n'a pas encore été détaillé.

Au début de cette semaine déjà, Musk avait défrayé la chronique parce qu'il obligeait son personnel à revenir travailler à plein temps dans l'entreprise. Dans un mail plutôt strict, il avait en effet annoncé que tout collaborateur devait être présent dans l'entreprise au moins quarante heures par semaine. Les exceptions devaient être approuvées par lui-même, et quiconque ne s'y pliait pas, pouvait s'en aller.

'Il y a des entreprises qui ne l'exigent pas, mais quand ont-elles pour la dernière fois sorti un produit haut de gamme? Cela remonte à quelque temps déjà', fait remarquer Musk qui, avec Tesla, a lancé ces cinq dernières années deux voitures, à savoir le Model 3 en 2017 et le Model Y qui avait été annoncé en 2019 déjà, mais qui n'est arrivé sur le marché que fin 2021.

