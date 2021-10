Même s'il n'a pas encore reçu d'agrément de la part des autorités allemandes, Elon Musk souhaite que sa 'Gigafactory' proche de Berlin produise les premières Tesla d'ici la fin de cette année.

Musk entend faire sortir avant la fin de l'année son Model Y des chaînes de montage de son usine située à Gruenheide, à l'est de Berlin. Et pour fin 2022, il veut atteindre une production de cinq à dix mille voitures par semaine. L'objectif est que l'usine sorte un demi-million de véhicules par an avec douze mille collaborateurs sur le site.

Le directeur de Tesla a, selon l'agence Bloomberg, tenu ces propos lors d'une 'Giga-Fest' organisée à l'usine. Il s'agissait d'une sorte de journée portes ouvertes prévoyant notamment des visites de l'usine par la population locale.

Mais rien n'est encore décidé quant à la date d'ouverture de l'usine. Les autorités locales doivent encore donner leur approbation finale, alors que la construction a été à plusieurs reprises retardée par des plaintes et des préoccupations de groupes environnementaux. Ceux-ci craignent notamment des dommages à la nature et une forte consommation d'eau par une usine d'une telle taille. Tesla déclare qu'elle va planter davantage d'arbres qu'elle en a coupés et qu'elle utilisera l'eau de la manière la plus parcimonieuse qui soit.

