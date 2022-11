Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, se plaint d'Apple qui ne fait quasiment plus de publicité sur le service de messagerie. Le fabricant de l'iPhone se rendrait également coupable de censure et aurait menacé Twitter de retirer l'appli de l'App Store. Selon Musk, Apple ne souhaite pas en donner la raison.

Musk a entamé sa série de tweets sur Apple en déclarant que cette dernière fait à peine encore de la publicité sur Twitter. Et d'ajouter de manière taquine la question de savoir si Apple n'apprécie pas la liberté d'expression. Musk défend bon nombre de ses actions en affirmant que sous sa direction, Twitter offre davantage de liberté à différentes opinions. C'est ainsi qu'il a déjà annoncé que tous les comptes précédemment bannis pourraient faire leur réapparition sur Twitter, dont celui de l'ex-président américain Donald Trump. Musk a en outre prétendu qu'Apple avait menacé de supprimer l'appli Twitter, et a retweeté un message d'un autre développeur, qui se plaignait que son appli ne pouvait rester dans l'App Store que s'il excluait certains termes de recherche. Apple ne veut pas que les applis proposent certaines choses, telles du sexe et de la pornographie. En période de corona, certains points de vue furent également bannis, tels ceux qui abordaient le déni du coronavirus, ou des théories complotistes sur les vaccins anti-corona et le port du masque.

L'agence de presse Bloomberg signalait plus tôt ce mois-ci déjà que la nouvelle tactique de Musk, par laquelle on peut dire beaucoup plus de choses sur Twitter et qu'il y a moins de modération, pouvait mener à des confrontations avec Apple et Google. Ces entreprises produisent des téléphones ou les systèmes d'exploitation de quasiment tous les smartphones au monde. Musk semble à présent avoir choisi la fuite en avant et a également décidé sur Twitter de mettre l'accent sur les 30 pour cent de commission que les entreprises doivent payer sur les revenus générés par leurs applis. Pour Twitter, ce n'était jusqu'à présent pas vraiment un problème, alors que Musk veut que la plate-forme de messagerie gagne nettement plus d'argent grâce aux abonnements. Si des personnes en souscrivent via Apple ou Google, Twitter devra donc leur verser une commission.

