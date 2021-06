La carence de puces dans le secteur automobile mondial représente actuellement le plus grand défi à relever pour Tesla. Voilà ce qu'a déclaré son directeur Elon Musk sur Twitter. Selon lui, les entreprises achètent à présent nettement plus de puces informatiques que ce dont elles ont réellement besoin, de crainte de connaître des problèmes par la suite. Et de comparer cette situation à l'achat massif de papier toilette par les consommateurs au début de la pandémie du corona.

Musk affirme que son entreprise est surtout aux prises avec des difficultés de livraison de microcontrôleurs utilisés pour piloter l'équipement électronique des voitures. 'Je n'ai encore jamais vu cela. Chaque entreprise passe actuellement des commandes supplémentaires de crainte de ne plus disposer de puces. Cela ressemble au manque de papier toilette, mais à une échelle épique', précise Musk. Tesla est occupée à augmenter les prix de ses voitures électriques en raison de la croissance des prix des matières premières et des problèmes de livraison, selon Musk plus tôt cette semaine.

Arrêt des lignes de production

A cause de la pénurie de puces, de nombreux constructeurs automobiles ont été forcés de mettre à l'arrêt des usines ou des lignes de production. Selon l'analyste AlixPartners, la carence de puces fera cette année perdre plus ou moins 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires au secteur automobile mondial. Les fondeurs de puces tels le taïwanais TSMC ont annoncé vouloir amplifier leur production, afin d'aider les constructeurs automobiles. Mais cette pénurie pourrait se poursuivre quelque temps encore.

Ce mercredi, on a aussi appris que Tesla devait aux Etats-Unis rappeler quasiment six mille voitures, parce que certains écrous dans les systèmes de freinage risquaient de se desserrer. Pour autant qu'on sache, aucun incident n'a encore été provoqué par ce problème.

