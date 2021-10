Alors que l'écart séparant les deux hommes les plus riches du monde s'est agrandi de nouveau quelque peu, le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, n'a ps manqué de lancer une pique à l'adresse du créateur d'Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos. Sur Twitter, Musk a répondu à un message de Bezos au moyen d'une médaille d'argent.

La semaine dernière, Musk a enregistré une augmentation de sa fortune de quelque 9 milliards de dollars après qu'un accord avec des investisseurs ait porté son entreprise aéronautique SpaceX à plus de 100 milliards de dollars, soit plus de quatre fois autant que son concurrent Blue Origin. Selon l'index des milliardaires de l'agence de presse financière Bloomberg, Musk dispose désormais d'une fortune de 222 milliards de dollars, dont quasiment les trois-quarts proviennent de l'entreprise de construction des voitures électriques Tesla. Pour sa part, Bezos possède une fortune de 190,8 milliards de dollars.

Lundi, Bezos avait placé sur Tweeter la photo d'un message de presse négatif consacré à son groupe internet Amazon et datant de 1999. 'Ecoutez et soyez ouvert, mais ne laissez pas quelqu'un vous dire qui vous êtes', écrivait-il. 'C'était là l'une des nombreuses histoires relatives aux diverses façons, dont nous allions échouer. Or aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus florissantes au monde, qui a provoqué une révolution dans deux industries complètement différentes.' A ce message, Musk répondit simplement par un émoji en forme de médaille d'argent.

En lançant ce pique, Musk en rajoute une couche dans les chamailleries publiques qui opposent les milliardaires, qui veulent tous deux changer radicalement l'industrie spatiale. Blue Origin conteste actuellement un contrat conclu entre le gouvernement américain et SpaceX en vue de développer une technologie afin d'envoyer de nouveau des gens sur la lune. L'entreprise de Bezos a accusé Musk et ses entreprises d'avoir enfreint les règles en vigueur, alors que Bezos s'était précédemment déjà vu reprocher par Musk d'avoir créé un copycat de sa firme aéronautique.

La semaine dernière, Musk a enregistré une augmentation de sa fortune de quelque 9 milliards de dollars après qu'un accord avec des investisseurs ait porté son entreprise aéronautique SpaceX à plus de 100 milliards de dollars, soit plus de quatre fois autant que son concurrent Blue Origin. Selon l'index des milliardaires de l'agence de presse financière Bloomberg, Musk dispose désormais d'une fortune de 222 milliards de dollars, dont quasiment les trois-quarts proviennent de l'entreprise de construction des voitures électriques Tesla. Pour sa part, Bezos possède une fortune de 190,8 milliards de dollars.Lundi, Bezos avait placé sur Tweeter la photo d'un message de presse négatif consacré à son groupe internet Amazon et datant de 1999. 'Ecoutez et soyez ouvert, mais ne laissez pas quelqu'un vous dire qui vous êtes', écrivait-il. 'C'était là l'une des nombreuses histoires relatives aux diverses façons, dont nous allions échouer. Or aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus florissantes au monde, qui a provoqué une révolution dans deux industries complètement différentes.' A ce message, Musk répondit simplement par un émoji en forme de médaille d'argent.En lançant ce pique, Musk en rajoute une couche dans les chamailleries publiques qui opposent les milliardaires, qui veulent tous deux changer radicalement l'industrie spatiale. Blue Origin conteste actuellement un contrat conclu entre le gouvernement américain et SpaceX en vue de développer une technologie afin d'envoyer de nouveau des gens sur la lune. L'entreprise de Bezos a accusé Musk et ses entreprises d'avoir enfreint les règles en vigueur, alors que Bezos s'était précédemment déjà vu reprocher par Musk d'avoir créé un copycat de sa firme aéronautique.