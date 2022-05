Le futur propriétaire de Twitter, Elon Musk, espère que le service de messagerie comptera en 2025 quelque 69 millions d'abonnés payants. Ceux-ci devraient constituer la principale source de rentrées de la plate-forme de média social pour laquelle l'entrepreneur débourse 44 milliards de dollars.

Le modèle commercial consistera spécifiquement en Twitter Blue, une formule d'abonnement à la plate-forme, dont l'adhésion reviendra à trois dollars par mois. Les utilisateurs ne visionneront pas de publicité dans les articles d'actualité, s'ils y cliquent à partir de Twitter. Ils pourront aussi personnaliser l'appli au moyen de couleurs qu'ils sélectionneront eux-mêmes, et pourront transférer des vidéos bien fournies vers la plate-forme.

Un abonnement supplémentaire en préparation

Le directeur de SpaceX et de Tesla aspire à accueillir quelque 159 millions d'utilisateurs Twitter Blue payants d'ici 2028. Ceux-ci devraient générer annuellement plus de dix milliards de dollars de rentrées, soit plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel de Twitter en 2021. En 2025, le nombre d'utilisateurs payants devrait, comme susmentionné, atteindre quelque 69 millions.

Si possible, Musk entend encore introduire un abonnement en plus de Twitter Blue. Il manque cependant encore d'informations sur cet abonnement. Précédemment, Musk avait toutefois évoqué le projet de faire payer les utilisateurs commerciaux et politiques de Twitter.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Le modèle commercial consistera spécifiquement en Twitter Blue, une formule d'abonnement à la plate-forme, dont l'adhésion reviendra à trois dollars par mois. Les utilisateurs ne visionneront pas de publicité dans les articles d'actualité, s'ils y cliquent à partir de Twitter. Ils pourront aussi personnaliser l'appli au moyen de couleurs qu'ils sélectionneront eux-mêmes, et pourront transférer des vidéos bien fournies vers la plate-forme.Le directeur de SpaceX et de Tesla aspire à accueillir quelque 159 millions d'utilisateurs Twitter Blue payants d'ici 2028. Ceux-ci devraient générer annuellement plus de dix milliards de dollars de rentrées, soit plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel de Twitter en 2021. En 2025, le nombre d'utilisateurs payants devrait, comme susmentionné, atteindre quelque 69 millions.Si possible, Musk entend encore introduire un abonnement en plus de Twitter Blue. Il manque cependant encore d'informations sur cet abonnement. Précédemment, Musk avait toutefois évoqué le projet de faire payer les utilisateurs commerciaux et politiques de Twitter.En collaboration avec Dutch IT-channel.