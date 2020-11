Elon Musk, l'excentrique CEO du constructeur automobile Tesla et le directeur de la firme aéronautique SpaceX, a grimpé d'une place au Bloomberg Billionaires Index. Il y est arrivé, après que le cours de l'action Tesla ait enregistré une forte hausse hier mardi.

Selon l'index de l'agence de presse financière, Musk 'pèse' actuellement 110 milliards de dollars. Il saute ainsi par-dessus le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui en est actuellement à 104 milliards de dollars. Jusque tout récemment, Musk occupait encore la quatrième place avec une valeur nette de 102 milliards de dollars. L'index est actualisé chaque jour à la clôture de la bourse de New York.

Bezos reste le plus riche

Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, reste la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 185 milliards de dollars. Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, garde la deuxième place avec 129 milliards de dollars.

A l'ouverture de la bourse de New York hier mardi, le cours de l'action Tesla a fortement grimpé. L'action gagna quasiment 13 pour cent et clôtura la séance sur une progression de 8,2 pour cent. Lundi soir, il avait été annoncé que Tesla serait repris fin décembre dans le prestigieux index boursier S&P 500. Avec une valeur boursière de quasiment 387 milliards de dollars, Tesla est le constructeur automobile le plus opulent au monde.

Musk, qui détient 20 pour cent des actions de Tesla et a créé la firme aéronautique SpaceX, a cette année déjà vu sa fortune croître de 90 milliards de dollars, selon le journal The Guardian.

