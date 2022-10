Elon Musk a tweeté "l'oiseau est libre" jeudi soir, en référence au surnom de Twitter - l'oiseau bleu - après avoir pris le contrôle de la plateforme qu'il a acquise pour 44 milliards de dollars, six mois après que son offre a été acceptée et de nombreux rebondissements.

Le patron de Tesla avait déclaré auparavant dans la journée qu'il achetait Twitter pour "aider l'humanité" et permettre à toutes les opinions de s'exprimer librement sur le réseau social. Des sources anonymes avaient indiqué plus tôt dans la journée au Washington Post qu'Elon Musk avait pris le contrôle de Twitter et immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde.

Elon Musk avait jusqu'à vendredi pour conclure l'acquisition du réseau social, faute de quoi un procès aurait eu lieu en novembre. L'opération traîne en effet depuis l'annonce fin avril d'une offre d'acquisition à 44 milliards de dollars, acceptée à contrecoeur par Twitter.

L'entrepreneur a cherché à s'en extraire unilatéralement début juillet, accusant l'entreprise de lui avoir menti, mais le conseil d'administration de la société a saisi la justice. Au début du mois, à quelques jours de l'ouverture d'un procès que Twitter semblait bien parti pour gagner, Elon Musk a finalement proposé de conclure la transaction au prix initialement convenu.

