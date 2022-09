Elon Musk, le directeur de Tesla, tente par un nouvel argument juridique d'échapper au rachat de Twitter. Jeudi, il a en effet ajouté aux documents judiciaires qu'il avait précédemment déposés la déclaration d'un lanceur d'alertes sur les failles dans la sécurité de Twitter face aux hackers.

Musk, qui avait au printemps émis une offre de 44 milliards de dollars pour racheter l'entreprise de média social, tente de se retirer de l'accord depuis juillet. Twitter ne compterait que trop peu de personnes réelles et trop de bots parmi ses utilisateurs, comme le multimilliardaire l'a affirmé précédemment déjà.

La déclaration d'un lanceur d'alertes, faite cette semaine au sénat américain à propos des lacunes sécuritaires et d'autres problèmes de confidentialité de la plate-forme, a été ajoutée jeudi aux documents judiciaires par l'équipe juridique de l'homme le plus riche de la planète. 'Ces révélations montrent sans équivoque que Musk - pour des tas de raisons - a pleinement le droit de renoncer au rachat', écrivent ses avocats.

Twitter tente par la voie juridique de contraindre Musk à poursuivre son opération de rachat. Plus tôt cette semaine encore, les actionnaires de l'entreprise ont voté en faveur d'un rachat par Musk. L'offre que ce dernier avait émise, était de 54,20 dollars par action. Or le cours actuel de l'action Twitter oscille aux environs de 42 dollars. La tenue du procès opposant Musk et Twitter est prévue pour octobre.

