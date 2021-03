Microsoft Teams reçoit plusieurs extensions qui devraient rendre la plate-forme plus pratique pour les petites et très grandes réunions, alias les webinars.

A partir de ce mois, il sera possible d'utiliser des fonctions 'invite-only' pour mieux s'opposer aux participants indésirables. Plus tard cette année, il y aura également la possibilité de désactiver la vidéo comme gestionnaire.

Les conversations entre deux personnes bénéficieront du cryptage bout-à-bout au cours du second semestre de cette année. Les gestionnaires pourront eux-mêmes indiquer qui, au sein de leur équipe, pourra mettre en oeuvre une communication cryptée.

Pour les sessions vidéo plus importantes, Microsoft poussera à partir de ce mois la limite pour les webinars interactifs à mille participants. On y trouvera aussi une opportunité d'enregistrement, ainsi que des possibilités de présentation et de contrôle (comme la désactivation de la vidéo et du clavardage).

Pour les broadcast-only webinars, donc sans interaction avec les participants, on pourra même par défaut aller jusqu'à dix mille participants. Pour cette année, étant donné que le télétravail est très répandu, on ira même jusqu'à vingt mille participants.

Microsoft cite notamment la mise en oeuvre de webinars en tant que composante d'une campagne de marketing Dynamics 365 comme une possibilité. Il sera aussi bientôt possible de traiter dans Dynamics les données de contact issues de ces webinars.

