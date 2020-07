Mozilla, l'entreprise à l'initiative du navigateur Firefox, introduit un service VPN (Virtual Private Network) permettant aux utilisateurs de surfer de manière (plus) anonyme.

Le service VPN de Mozilla sera dans un premier temps disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, à Singapour, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande. Il reviendra à quelque cinq dollars par mois. Les services VPN transfèrent le trafic par un tunnel sécurisé et aident ainsi à dissimuler des informations sensibles. C'est la raison pour laquelle nombre d'entreprises équipent leurs télétravailleurs d'un VPN. Le service donne cependant aussi la possibilité aux surfeurs de cacher leur localisation et leur adresse IP. Il est par conséquent populaire pour franchir les filtres géographiques des services de diffusion et pour prendre de vitesse les traceurs publicitaires.

L'abonnement fera partie de l'offre de confidentialité de Mozilla. Firefox, le navigateur de l'entreprise, est l'un des plus stricts en matière de mouchards (cookies) et de traçage ('tracking'). Un service VPN s'inscrit parfaitement dans cette minisérie. Il s'agit en outre d'une nouvelle façon pour Mozilla de faire rentrer de l'argent dans la caisse.

Le service VPN de Mozilla sera dans un premier temps disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, à Singapour, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande. Il reviendra à quelque cinq dollars par mois. Les services VPN transfèrent le trafic par un tunnel sécurisé et aident ainsi à dissimuler des informations sensibles. C'est la raison pour laquelle nombre d'entreprises équipent leurs télétravailleurs d'un VPN. Le service donne cependant aussi la possibilité aux surfeurs de cacher leur localisation et leur adresse IP. Il est par conséquent populaire pour franchir les filtres géographiques des services de diffusion et pour prendre de vitesse les traceurs publicitaires.L'abonnement fera partie de l'offre de confidentialité de Mozilla. Firefox, le navigateur de l'entreprise, est l'un des plus stricts en matière de mouchards (cookies) et de traçage ('tracking'). Un service VPN s'inscrit parfaitement dans cette minisérie. Il s'agit en outre d'une nouvelle façon pour Mozilla de faire rentrer de l'argent dans la caisse.