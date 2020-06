Mozilla, l'organisation à l'initiative de Firefox, a colmaté huit brèches importantes dans son navigateur internet. Cinq d'entre elles pouvaient être particulièrement dangereuses.

Sur les cinq bugs dangereux, trois auraient permis de faire tourner du code aléatoire. C'est ce qu'on appelle en jargon une 'arbitrary code execution' (exécution de code arbitraire). Le navigateur internet aurait ainsi pu être contaminé par du malware en ouvrant une page mal intentionnée. Ces trois bugs ont été découverts par des développeurs de Mozilla. Il n'y a guère de risque qu'ils aient déjà été abusés par des hackers.

De plus, une faille importante a aussi été colmatée dans la bibliothèque NSS. Cette dernière crypte les connexions HTTPS, et le bug pouvait être utilisé pour voler ces clés.

Une cinquième brèche importante permettait de faire se planter le navigateur via une page web. Toutes les informations se trouvent ici.

Les patches pour Firefox 77 sont en général automatiquement téléchargés et installés. Il vous faudra cependant fermer brièvement votre navigateur, puis le redémarrer.

