Motorola: 'Un smartphone performant et abordable, c'est tout à fait possible'

Alors qu'Apple, Samsung et Huawei atteignent des plafonds de prix toujours plus élevés avec leur smartphones haut de gamme - ce qu'on appelle les produits phares -, Motorola parie, elle, sur un autre cheval. "La série Moto G est l'une des franchises les plus réussies de l'histoire de Motorola. Avec la série G7, nous poursuivons sur cette voie et prouvons que des smartphones performants peuvent être vendus à des prix abordables", explique Martin Errante, Senior Product Operations Manager chez Motorola, une composante de Lenovo, à Data News. Le premier Moto G a du reste vu le jour en 2013. C'était un héritage de la période où Motorola appartenait encore à Google.

Recharge en 15 minutes

Le G7 Plus présenté aujourd'hui à Sao Paulo capitalise sur cet héritage et mise surtout sur la qualité de ses appareils photo, ses performances et sa technologie de recharge rapide. Le G7 Plus à double appareil photo de 16 MP (f 1,7, 1.22um pixel) et stabilisation optique de l'image reproduit des images de haute qualité à l'écran Full HD+ de 6,2". Coté selfies, on trouve un appareil photo de 12 méga-pixels. Des fonctions AI aident à créer de meilleures compositions d'images ou de ne pas rater un joli sourire par exemple, ce que les plus grands fabricants proposent de nouveau depuis quelque temps déjà. La stabilisation optique de l'image incorporée est singulière pour un appareil qui coûtera 300 euros dans notre pays. Des fonctions telles NFC, Bluetooth 5 et un lecteur d'empreintes digitales sont bien présentes également.

Sous le capot tourne Android 9.0 sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 636 à processeur octa-coeur cadencé à 1,8 GHz. Le smartphone est fourni avec un chargeur de 27W, qui fournit en à peine un quart d'heure à l'appareil de quoi tenir le coup 12 heures de plus.

Trois autres modèles dans la série G7

Trois autres modèles sont en outre annoncés dans la série G7. Le G7 'basic' coûtera 249 euros et se caractérisera par une qualité moindre au niveau des appareils photo (12 MP et 8 MP), de la vitesse (Snapdragon 632), de la batterie (15 minutes de recharge fourniront 9 heures de fonctionnement supplémentaire) et d'autres spécifications (notamment Bluetooth 4.2 LE). Il y aura également les G7 Play et G7 Power. Ce dernier sera équipé d'une solide batterie de 5.000 mAH, ce qui devrait suffire pour tenir le coup pendant deux jours et demi ou 60 heures au départ d'une seule recharge. Ces appareils devraient être disponibles à partir de la mi-février.