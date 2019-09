Un smartphone à zoom optique 3x ne doit pas forcément coûter 800 ou 1.000 euros. Le Motorola one Zoom en est la preuve avec un prix de 429 euros. En même temps, l'entreprise présente un autre appareil à prix budget de 139 euros.

Avec le Motorola one Zoom, l'entreprise sort un smartphone équipé de quatre appareils photo à l'arrière capables de zoomer et caractérisés par un objectif grand angle. Et cela pour 429 euros seulement, un mini-prix en comparaison avec ce que proposent Samsung, Huawei, voire le OnePlus un peu plus abordable.

Motorola one Zoom © PVL

Le Zoom incorpore un objectif principal de quatre méga-pixels, complété par un zoom de 8 méga-pixels à haute résolution, par un objectif de 5 méga-pixels à profondeur de champ (entre autres pour distinguer l'avant et l'arrière-plan), ainsi que par un objectif ultralarge de 16 méga-pixels couvrant jusqu'à 117 degrés. Ce quatuor devrait garantir une qualité optimale des photos et ce, tant pour les portraits, les prises de vue nocturnes que pour les paysages étendus. L'appareil photo frontal offre une résolution de 6,25 méga-pixels.

L'appareil n'est pas étanche, mais est recouvert d'un revêtement de type 'nanocoating' résistant à la pluie. Il dispose en outre d'un espace de stockage de 128 giga-octets, de 4 giga-octets de RAM, d'une batterie de 4.000 mAh et d'un 15W TurboPower (pour une recharge rapide). Le scanner d'empreintes digitales se trouve sous l'écran.

Motorola one Zoom © PVL

Le téléphone tourne sur Android 9 (Pie), pèse 190 grammes et propose un écran de 6,39 pouces. Il permet enfin d'accueillir deux cartes SIM ou une carte SIM et une microSD. Il possède encore et toujours une prise casque.

En même temps, l'entreprise lance également le Motorola e6, un smartphone de 6,1 pouces à 139 euros seulement. Pour ce mini-prix, vous disposerez d'un appareil caractérisé par 2 giga-octets de RAM et 32 giga-octets d'espace de stockage. Une autre version est prévue avec 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage. Son prix? 159 euros.

Pour la première fois, Motorola équipe sa e-série de deux appareils photo à l'arrière (l'un de 13 méga-pixels et l'autre de 2 méga-pixels à profondeur de champ). Le scanner d'empreintes digitales est situé à l'arrière, et la batterie offre une capacité de 3.000 mAh. L'appareil est disponible en graphite poli (gris).