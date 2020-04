Motorola, une filiale de Lenovo, a annoncé son tout nouveau produit-phare, le smartphone edge. L'appareil se distingue surtout par sa connectivité 5G, son grand écran aux bords incurvés et son puissant accu. Ultérieurement, l'entreprise sortira aussi un modèle encore plus costaud, l'edge+.

Le Moto edge est commandé par le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, qui dispose d'un modem 5G intégré. Le téléphone offre en outre 6 giga-octets de mémoire RAM, une capacité de stockage de 128 Go et un écran Endless Edge de 6,7 pouces, qui se termine latéralement de manière incurvée à '90 degrés'. L'affichage se caractérise par un rapport d'image de 21:9 et peut, selon le fabricant, reproduire un milliard de teintes différentes. Pour ceux que cela intéresse, l'écran supporte aussi HDR10 et offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Fonctions pratiques latéralesLes bords incurvés de l'écr

an s'avèrent aussi pratiques quand vous ne tenez pas le téléphone en main. Ils brillent pour afficher l'état de charge de la batterie, les appels entrants, les alarmes et les notifications.

Autre caractéristique intéressante: le bloc de trois appareils photo. Le modèle principal à capteur de 64 MP offre l'une des plus hautes résolutions dans sa catégorie. Grâce à la technologie Quad Pixel, le capteur fournit, selon Motorola, quatre fois plus de sensibilité lumineuse que la plupart des autres appareils photo équipant les smartphones, ce qui devrait assurer de meilleures prises de vue dans des conditions lumineuses moins favorables. De plus, on y trouve un téléobjectif de 8 MP à zoom optique, un objectif ultra-grand angle de 16 MP, ainsi que la fonction Macro Vision pour les gros plans extrêmes.

L'appareil incorpore une batterie de 4.500 mAh qui, selon le fabricant, offre une autonomie jusqu'à deux jours. Le Motorola edge sera disponible à la mi-juin en Belgique au prix conseillé de base de 599,99 euros dans la teinte Solar Black.

Le Moto edge est commandé par le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, qui dispose d'un modem 5G intégré. Le téléphone offre en outre 6 giga-octets de mémoire RAM, une capacité de stockage de 128 Go et un écran Endless Edge de 6,7 pouces, qui se termine latéralement de manière incurvée à '90 degrés'. L'affichage se caractérise par un rapport d'image de 21:9 et peut, selon le fabricant, reproduire un milliard de teintes différentes. Pour ceux que cela intéresse, l'écran supporte aussi HDR10 et offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz.an s'avèrent aussi pratiques quand vous ne tenez pas le téléphone en main. Ils brillent pour afficher l'état de charge de la batterie, les appels entrants, les alarmes et les notifications.Autre caractéristique intéressante: le bloc de trois appareils photo. Le modèle principal à capteur de 64 MP offre l'une des plus hautes résolutions dans sa catégorie. Grâce à la technologie Quad Pixel, le capteur fournit, selon Motorola, quatre fois plus de sensibilité lumineuse que la plupart des autres appareils photo équipant les smartphones, ce qui devrait assurer de meilleures prises de vue dans des conditions lumineuses moins favorables. De plus, on y trouve un téléobjectif de 8 MP à zoom optique, un objectif ultra-grand angle de 16 MP, ainsi que la fonction Macro Vision pour les gros plans extrêmes.L'appareil incorpore une batterie de 4.500 mAh qui, selon le fabricant, offre une autonomie jusqu'à deux jours. Le Motorola edge sera disponible à la mi-juin en Belgique au prix conseillé de base de 599,99 euros dans la teinte Solar Black.