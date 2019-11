Après Samsung et Huawei, voici à présent que Motorola lance également un smartphone pliable. Le Motorola Razr coûtera un peu moins de 1.500 dollars aux Etats-Unis, soit moins de 1.400 euros après conversion. Le prix pour l'Europe n'est pas encore connu.

Avec ce prix de 1.500 dollars, le Razr est meilleur marché que les appareils comparables tels le Samsung Galaxy Fold et l'Huawei Mate X.

L'appareil pourra être commandé à partir du mois de décembre et se trouvera dans les magasins en janvier. Le Razr dispose d'un plus petit accu que celui de ses concurrents et tourne sur une version plus ancienne d'Android. Il est aussi équipé d'une puce moins perfectionnée sous le capot moteur et ne convient pas pour 5G-internet.

Autres différences: le Galaxy Fold et le Mate X s'ouvrent latéralement comme un livre, alors que le Razr s'ouvre vers le haut et ressemble ainsi davantage au classique 'flip phone' ou aux téléphones à clapet très populaires à l'ère du GSM. Le nouveau Razr peut dès lors être considéré comme le successeur du téléphone à clapet éponyme d'il y a 15 ans.

Motorola est actuellement la propriété de l'entreprise chinoise Lenovo, qui l'a rachetée en 2014 à Google. Lenovo possède aussi l'ancienne division 'ordinateurs' d'IBM.