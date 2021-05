L'ambassade russe aux États-Unis a démenti mardi toute implication de Moscou dans l'attaque informatique qui a paralysé l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains, que le président américain Joe Biden a imputé à un groupe criminel basé en Russie.

M. Biden n'a pas directement accusé le Kremlin d'être à l'origine de cette attaque, déclarant ne pas avoir de preuve d'une implication étatique "à ce stade". Il a toutefois assuré que, puisque le groupe se trouve en Russie, cette dernière a "une certaine responsabilité."

"La Russie ne mène pas d'activités 'malveillantes' dans le cyberespace", a rétorqué mardi l'ambassade russe aux États-Unis sur sa page Facebook, dénonçant également les "affabulations sans fondements de certains journalistes" ayant accusé Moscou. "La Russie a toujours plaidé pour un dialogue professionnel avec les États-Unis sur les questions de sécurité informatique internationale", a poursuivi l'ambassade.

Joe Biden a imputé cette attaque, qui a visé Colonial Pipeline, l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains, au groupe Darkside. Ce dernier est apparu l'an dernier et est spécialisé dans les attaques au rançongiciel contre les moyennes et les grandes entreprises, à qui il réclame des centaines de milliers, voir des millions de dollars, pour débloquer leurs systèmes. Il dérobe au passage des données confidentielles à ses victimes, surtout basées dans des pays occidentaux, et menace de les rendre publiques si la rançon n'est pas versée.

La Russie a été accusée de plusieurs vagues massives de cyberattaques ces dernières années, surtout aux États-Unis et en Europe.

M. Biden n'a pas directement accusé le Kremlin d'être à l'origine de cette attaque, déclarant ne pas avoir de preuve d'une implication étatique "à ce stade". Il a toutefois assuré que, puisque le groupe se trouve en Russie, cette dernière a "une certaine responsabilité.""La Russie ne mène pas d'activités 'malveillantes' dans le cyberespace", a rétorqué mardi l'ambassade russe aux États-Unis sur sa page Facebook, dénonçant également les "affabulations sans fondements de certains journalistes" ayant accusé Moscou. "La Russie a toujours plaidé pour un dialogue professionnel avec les États-Unis sur les questions de sécurité informatique internationale", a poursuivi l'ambassade.Joe Biden a imputé cette attaque, qui a visé Colonial Pipeline, l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains, au groupe Darkside. Ce dernier est apparu l'an dernier et est spécialisé dans les attaques au rançongiciel contre les moyennes et les grandes entreprises, à qui il réclame des centaines de milliers, voir des millions de dollars, pour débloquer leurs systèmes. Il dérobe au passage des données confidentielles à ses victimes, surtout basées dans des pays occidentaux, et menace de les rendre publiques si la rançon n'est pas versée.La Russie a été accusée de plusieurs vagues massives de cyberattaques ces dernières années, surtout aux États-Unis et en Europe.